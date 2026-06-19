三重県内に交通死亡事故多発警報が発令されていることを受け18日、県内一斉に警察による交通指導取り締りが行われました。県内では、今年3月末に新名神高速道路で子ども3人を含む6人が死亡した事故をはじめ、今年に入ってから6月17日までに交通死亡事故が26件発生していて、去年の同じ時期に比べて9人多い31人が交通事故によって死亡しています。また人身事故も107件多い1269件発生していて県内全域で増加傾向だということで、三重