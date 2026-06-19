約8万株のアジサイが植えられている三重県津市のかざはやの里でアジサイが見頃を迎え、園内を彩っています。かざはやの里では2万8000平方メートルの敷地に、58種類、7万7700株が植えられていて、いまピンクや白・青などの色鮮やかなアジサイが見頃を迎えています。咲き誇るアジサイの中にハートの形をしたものがあり、見つけた人にちょっぴり幸せな気持ちになってもらおうと、スタッフの遊び心が加えられています。梅雨の晴れ間の1