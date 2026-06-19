新型「アルファード」登場！トヨタを代表する高級ミニバンである「アルファード」は、2002年に初代モデルが登場して以来、その時代ごとの先進技術や快適な装備を取り入れながら進化を続けてきました。広々とした室内空間と上質な乗り心地を兼ね備えたアルファードは、ファミリーユースはもちろんのこと、運転手付きの送迎車としての需要にも応えるなど、高い支持を集めています。【画像】超カッコいい！ これが新型「アルファ