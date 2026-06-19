小学校に入学すると、地域によっては登校班で学校へ通う生活がはじまります。しかし、1年生にとっては上級生と同じペースで歩くのが難しいこともあるようです。ママスタコミュニティでも、あるママからこんな相談がありました。『今年小学1年生になった息子が、登校班のペースについていけない。学校までは2kmくらい。気をつけて声をかけてくれる子もいるけれど、班長さんは歩くのに一生懸命で聞こえていないみたい。早く歩けるよ