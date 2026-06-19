瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で曇りになっています。昼過ぎ以降も雲が広がり、局地的に雨が降るでしょう。香川県では雷を伴うおそれがあります。日中の最高気温は岡山と津山で30度、高松で29度の予想です。18日よりも2度程度気温が低くなります。 20日は前線や湿った空気の影響で、雨雲が広がるでしょう。雷雨のおそれがあるため、天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で22度、津山で21度の見込みで