職場での人間関係もさまざま。仲よくできる人とそうでない人が出てくるものでしょう。後者の場合、仕事のやりづらさを感じて、辞めたいと考えることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『数年前から働いている、パート3人で回している職場。後から入ってきた2人（AとB）のうちAが威張るようになり、嫌がらせをされるなどして、私は孤立しています。Bもそれを知っていて、対応がかなり素