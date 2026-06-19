経済学者の竹中平蔵氏は高市政権について「不思議な政権」と指摘する。「データを見れば、今の政権の足盤は決して弱くありません。しかし、最大の問題はその強大なポリティカル・キャピタルを使って、一体何がやりたいのかが見えないという点です」。竹中氏が解説する――。 【画像】「女性の出世も思い通りに」「あなたの野望・願望を実現」高市首相が若かりし頃に広告塔を務めたサブリミナルテープの広告