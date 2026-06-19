寒河江市や河北町で、けさからクマの目撃情報が相次いでいます。動線などからクマは同一個体の可能性が高いということです。 寒河江市によりますと、きょう午前４時半ごろ、寒河江市上河原で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 ４時４０分ごろには、寒河江市上河原にある熊野神社付近でも体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。クマは東へ移動していったということです。 さらに、その後