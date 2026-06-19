今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『伊豆の石ころ観察と波の音と結月ゆかり』というオサ虫さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）伊豆半島の菖蒲沢海岸で石ころ観察をしたときの音声を流しつつ、ゆかりさんに一人語りしてもらう動画です。 海岸へ行く前に河津町観光協会さんで石を拾っていいか尋ねて「ダメだよ☆」されたので、石の採取はしませんでした。静岡県河津町の菖蒲沢海岸を訪れた投稿者の