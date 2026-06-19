下半身リードでスイングできないのは股関節の硬さが原因。腸腰筋と内転筋のストレッチで柔軟性を高め、下半身と上半身が連動するスイングを手に入れよう。【写真】足で大きなひし形を作るのがキモ！ カンタン股関節のほぐし方股関節の柔軟性を高めると、下半身から体幹、そして腕と連動して体が動き、下半身リードでダウンスイングできるようになります。また、股関節のストレッチは骨盤の歪み矯正にも効果的。立位や歩行の姿勢、