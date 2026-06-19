＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 最終日◇19日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞プロを目指す高校生、大学生、日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームメンバーなど、全国のトップアマが集まる大会に、“異色の経歴”をもつ選手が出場している。清水友莉耶（しみず・ゆりや）。4年間の社会人生活を経て、今、本格的にプロゴルファーを目指している28歳だ。【写真】これ