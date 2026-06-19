日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「6月18日はおにぎりの日」ということで、「ニチレイレディス」に参戦する選手たちに「好きなおにぎり」を質問する動画を投稿した。【動画】甘めの梅干し、海苔は巻かない、味付けはふりかけ！ 女子プロがおにぎりへのこだわりを熱弁！「ラウンド中の栄養補給としてもおなじみのおにぎり」だが、その最もポピュラーな具材である梅干しが好きと答えたのは政田夢乃だ。佐藤心結は