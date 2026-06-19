新潟県三条市の塗装工事業者、カラークリエイトが新潟地方裁判所三条支部から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと、カラークリエイトは2007年8月に創業、2012年5月に法人化した塗装工事業者で、燕・三条地区を中心とした中越・下越地域を営業エリアとし、一般個人住宅や集合住宅、事務所・庁舎などの外壁・屋根塗装工事や防水工事を手