俳優の大泉洋（53）が18日放送のNHK総合「SONGS」（木曜後10・00）に出演。この日のゲスト、渡辺美里にまつわる思い出を語った。同番組初登場の渡辺を前に、大泉は「私がですね、人生で初めて買ったCDが…」と切りだした。その1枚は、86年1月に4枚目のシングルとしてリリースされた渡辺の代表曲「My Revolution」だと告白した。「小学校6年生の…忘れもしない春休み。スキーで転んで骨を折りまして。そんなときに、東京の大