「日野町事件」の再審公判に向けた第3回3者協議のため、大津地裁に向かう阪原弘次さん（右から2人目）と弁護団ら＝19日午前滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」の再審公判に向けた裁判官、検察側、弁護側による3回目の協議が19日、大津地裁で開かれ、大津地検は服役中に75歳で病死した阪原弘さんの有罪を主張しないと明らかにした。強盗殺人罪で無期懲役が確定した