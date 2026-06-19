第1ラウンド、15ホールを終え1オーバーで暫定29位の松山英樹＝シネコックヒルズGC（共同）【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフのメジャー第3戦、全米オープン選手権は18日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGC（パー70）で第1ラウンドが行われ、濃霧による中断の影響で日没サスペンデッドとなり、一部選手が競技を終えられなかった。順位は暫定で、16ホールを回った久常涼はイーブンパーの18位