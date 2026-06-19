フランスで開催されたG7首脳会議に参加したトランプ氏＝17日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）トランプ米大統領はイランに濃縮ウランを廃棄させ、核兵器を絶対に製造しないと約束させ、さらには海上交通の要衝ホルムズ海峡の封鎖を解除させることもできるかもしれない。だが、こうした問題が生じたのは、そもそもトランプ氏の2期にわたる行動が原因と言える。トランプ氏は1期目在任中、イランとオバマ政権の間で交渉が行われた核