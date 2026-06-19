“セクシー番長”の異名をとるグラビアアイドル小田飛鳥（36）が19日までにXを更新。グラビアアイドルがキャストとして接客するラウンジを東京・新宿歌舞伎町にオープンすると報告した。小田は「この度、新宿・歌舞伎町にて『グラドルラウンジ〜grow〜』をオープンする運びとなりました」と報告。「自分のお店を持つことは私の夢でした。ご縁があり、叶うことを嬉しく思います」と喜び、「ただいま、8月オープンを目指してスタッフ