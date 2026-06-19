「ももいろクローバーZ」は19日、公式サイトを通じ、高城れに（32）がプロデュースするアパレルブランド「Re cat（リキャット）」の売上の一部を、神奈川・横浜市の動物愛護基金へ寄附したと発表した。高木は幼少期から猫とともに暮らす大の猫好きで、ねこ好きのためのアパレル・雑貨ブランド「Re cat」を初めてプロデュース。「猫と人間、お互いの生活を豊かに、 一緒に"幸せ"を実感できる瞬間を増やしたい」という思いから、