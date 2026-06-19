ヤクルト、楽天で投手、野手として１７年間にわたってプレーした宮出隆自さん（４８）には、３０年来の仲間がいる。１９９５年度のドラフトでヤクルトに同期入団した４人は、現役を引退後も指導者としてユニホームを着続けてきた。昨年限りでヤクルトを退団し、同期の中で最初にプロ野球人生にひとつの区切りをつけた宮出さんが、仲間への思いや今後について語った。◇◇極めて異例といっていいだろう。９５年の