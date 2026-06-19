ナインティナイン矢部浩之（54）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の岡村隆史（55）とともに生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦の現地観戦リポートを報告した。矢部は仕事で現地に飛び、オランダ戦の前日練習を見届けていた。15分だけ公開された練習はボール回しだった。ボール回しには長谷部誠コーチ、中村俊輔コーチ、名波浩コーチ