葬儀会社の社員だった男性・Aさん（当時51歳）が、同僚従業員による会社の金銭詐取事件に関与したとして懲戒解雇された後、自死した――。 男性の妻と3人の子が、勤務先だった葬儀会社「おおの」（栃木県鹿沼市）に約1億80万円の損害賠償を求めた訴訟で、会社側は5月27日に予定されていた東京高裁の控訴審判決を前に控訴を取り下げた（取り下げは25日付で26日までに送付された）。 これにより、会社側に約8300万