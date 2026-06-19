YouTuberの相馬トランジスタさんが2026年6月16日、公式YouTubeチャンネルを更新し、動画の広告費に100万円を投じて再生数がどれほど伸びるのか検証した。企業案件で得た収入を広告費に充てる「勝手に100万円分の広告つけたら何再生数になるの？」と題した動画では、相馬さんのYouTubeチャンネルの裏方を務めるカルビさんが、企業案件で得た資金の一部に相当する100万円を広告費として投じ、何も知らない相馬さんの反応を見るという