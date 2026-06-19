食の常識クイズ/年齢を重ねたら肉よりも魚を食べたほうがよい？ＢМＩは22が標準？ 肉も魚も食べるようにする 一昔前のシニア食事のイメージは魚ばかりでしたね。実際、今のシニア世代は肉もたくさん食べていて、そんなかたのほうが元気です。肉魚ともに良質のたんぱく質で、それぞれによい栄養が含まれています。好きなものを食べやすい方法で食べましょう。 シニアのＢＭＩは22より高めが目標 メタボ対