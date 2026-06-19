認知機能改善30秒スクワットでどうして認知機能が戻るのか？ 感覚神経の働きをよくすることが、認知機能の改善につながることがわかりました。そのしくみとは一体どのようなものなのか。私の推察は以下のとおりです。 感覚神経がつながり、筋肉からスムーズに刺激が伝わるようになった脳の中では、●記憶や思考にかかわる大脳皮質の働きを活発にする「覚醒作用(かくせいさよう)」●生き残っている脳細胞が死んだ細胞の代