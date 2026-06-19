しらさぎステークスの攻略POINT 【谷川岳Ｓ組】こちらは前走連対馬を素直に信頼 今度は谷川岳Ｓ組に注目。 こちらも前走着順別で成績を見ていくと、連対馬２頭は谷川岳Ｓでも連対していた馬。 22年ウインカーネリアンは連勝だった。 逆に３着以下では［0・0・1・12］。 とまったく走っておらず、上記の安土城Ｓ組とは対照的に巻き返しがほとんど見られない。 しらさぎステークス過去10年のデ