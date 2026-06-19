予測がつかない混沌は読者にとって至福の時間となる！？「疑う」ネタがあればあるほど物語は波乱に満ちる うたがう［英：Doubt］ 疑うの意味 本当かどうか怪しく思う。不審がる気持ち。 疑うの類語 懐疑怪訝疑心疑念猜疑不審疑問視怪しむいぶかるなど 疑うにおける体（フィジカル）の反応 こわばった表情唇を固く結ぶ挑戦的な態度をとる相手にわかるよう、大げさに首をかしげる見下すよ