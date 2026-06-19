佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。「天気図」 九州付近に梅雨前線が停滞しています。次第に前線は北上し、20日の朝には福岡県や佐賀県が前線の南側に位置します。このような場合、前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響を受けて大気の状態が不安定になります。19日の夜から20日にかけて、雷を伴って雨脚が強まる見込みです。 「雨の予想」 朝から雨が降るところも