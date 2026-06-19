リンクをコピーする

東京時間10:58現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22189.00（-572.00-2.51%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4204.00（-41.90-0.99%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先がドル高継続受けて軟調