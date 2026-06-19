２０２５年の阪急杯、セントウルＳを制したカンチェンジュンガ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ビッグアーサー）が現役を引退することが、６月１９日までに分かった。同１８日に、ＪＲＡから右前浅屈けん炎を発症し、９か月以上の休養を要する見込みと発表されていた。今後は乗馬になる予定。庄野調教師は「展開に左右されがちだったけど、はまったときの脚がすごかった」と回顧。「Ｇ１には手が届かなかったけど、Ｇ２、Ｇ３