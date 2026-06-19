Ｊ１清水は１９日、ＦＷ高橋利樹（２８）のＪ２鳥栖への完全移籍を発表した。昨夏に浦和から加入した高橋は、百年構想リーグ１５試合に出場したが無得点。出場機会を求めて新天地へ向かうことになった。クラブを通じて「他チームでプレーしている時から、清水エスパルスの素晴らしさは感じていましたが、去年の夏にその一員になり、さらにこのクラブは素晴らしいクラブであり愛されているクラブだと強く感じました。僕個人とし