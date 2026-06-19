サイレンと鐘がカギTBS「田鎖ブラザーズ」（金曜午後10時）が最終回を迎える。まだ解明されていない謎がある。隠し事をしている者、ウソを吐いている者がいるからだ。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】岡田将生と結婚した超美人「女優」妻…色気ムンムンの肩出し姿、背中パックリのセクシーショットも31年前に田鎖夫婦を殺したのは、もっちゃんこと茂木幸輝（山中嵩）ではない可能性が高い。また