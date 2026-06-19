Ｊ１清水はＭＦマテウスブエノがＪ１鹿島へ完全移籍することを１９日、発表した。昨季にブラジルのグアラニＦＣから加入したブエノは、日本初挑戦ながら中盤の主力として活躍。加入１年目からリーグ戦３７試合に出場し、Ｊ１残留に大きく貢献した。Ｊリーグ優秀選手賞にも選出されるなど高い評価を受け、今季は念願だった背番号１０を継承。明治安田Ｊ１百年構想リーグでも１８試合に出場して１得点を挙げ、攻守両面で存在感を