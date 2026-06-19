交流戦の最中、東北楽天の三木肇監督の休養が発表され、前千葉ロッテ監督の吉井理人氏が監督に就任しました。巨人の阿部慎之助前監督に続き、早くも2人の監督がペナントレース中に去ることに……。チーム成績はもちろんですが、フロントの思惑やチーム内にはどのような軋轢が生まれるのか。東海ラジオで長くプロ野球実況に携わった村上和宏さんが解説します。【写真を見る】ペナントを制し歴史に名を刻むのは…プロ野球監督別リ