◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（１８日、後楽園ホール）観衆１５０４（札止め）全日本プロレスは１８日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。立見券も含めすべての席種が完売し当日券なしの沸騰大会。アジアタッグ選手権は、ドラゴンゲートの王者組・ＩＳＨＩＮ、加藤良輝が青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯの「アツハヤ」と防衛戦。白熱の熱闘はが１９分０４秒、青柳亮がフ