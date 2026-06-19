【新華社貴陽6月19日】中国貴州省遵義市の双竜村で、稲の育苗が重要な時期を迎えた。千ムー（約67ヘクタール）にわたって浅緑色の苗が並び、用水路が張り巡らされた水田には良好な湿地生態環境が築かれ、サギの生息地にもなっている。（記者/楊焱彬）