６月２０日の函館５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル）の枠順が１９日、確定した。“白毛一族”で２１年桜花賞などＧ１・３勝のソダシの半妹で注目を浴びるスノーウィスパー（栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）は８枠９番に決まった。レース前日の１９日は馬場入りし、軽めの運動を行った。須貝調教師は「ソダシやマルガとは性格が違う。慎重で臆病なところがある」ときょうだいとの違いを分析。枠順、戦