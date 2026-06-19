◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦メキシコ―韓国（１８日、グアダラハラ競技場）ＦＩＦＡランク１４位のメキシコと同２５位の韓国が対戦。前半は０−０で折り返した。ともに初戦を制したチーム同士の対戦で、意外にも注目を集めたのはユニホーム。韓国は伝統の赤ではなく、淡い紫のアウェーユニを着用した。花柄をモチーフとした珍しいユニホームに、ＳＮＳでは「いい色」「韓国代表ユニかわいいなあ〜」など好意