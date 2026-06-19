©ABCテレビ 実験的な企画を次々と生み出すABCテレビの深夜枠「月よるビッグバン」。 その第7弾として、M-1グランプリのレジェンド王者であり同期でもある、ブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実がタッグを組んだ新番組「吉田徳井の大予言」が全4回にわたり放送される！ さらに、2人のもとに『過去と未来を見通す予言者たち』が集結！果たして、どんな“大予言”が提唱されるのか…！？