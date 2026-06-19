右太腿裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が打撃練習を再開したと18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、ベナブル監督がランニング、投球、ティー打撃などを再開したと明かし「今後はより難しい打撃練習やバッティングケージ内で強度を高めた練習を増やしていき、そこから状況を見ながら判断する」と語ったという。ただ、「あく