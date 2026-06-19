日野町事件再審公判に向けた協議後、大津地検は「記録を精査・検討した結果、有罪の主張を行わず、新たな立証も行わないこととした。裁判所に対し、速やかな公判期日指定と、しかるべき判断をお願いした」とのコメントを出した。