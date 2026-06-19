【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグ第２戦が始まり、Ｂ組はスイス（世界ランキング１９位）がボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）スイス４―１ボスニア・ヘルツェゴビナスイスは交代策が奏功し、欧州勢対決を制した。序盤から押し込みながらゴールを奪えなかったが、７２分からピッチに立ったマンザンビが