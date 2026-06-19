テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は19日の放送冒頭で、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏と、金曜コメンテーターを担当する元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が、ともにお休みすることを報告した。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日、一茂さんと、玉川さんもお休みになります」と言及。東大大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏が、代理で出演し、紹介を受けた斎藤氏は「よろ