歌手の華原朋美(51)が17日、自身のXを更新。近影を公開した。華原は「息子がパチリしてくれました」と書き出し、頭にタオルを巻き、ミニ丈のTシャツでへそ出しスタイルのショットを披露。「ツアーも近いからパーソナルトレーニング行ってくるね！今日も暑いから水分補給してね」と続けた。これにファンからは「飾らない朋ちゃんが好きです」「笑顔がすてきです」「少しぽっちゃりしたかな？」「ツアーもお腹出しで歌って欲