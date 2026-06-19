「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表−メキシコ代表」（１８日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランキング２２位の韓国は同１３位のメキシコと対戦。前半を０−０で折り返した。初戦チェコを２−１で下した韓国は、同じく初戦に南アフリカを２−０で下した開催国メキシコと、勝てば決勝トーナメント進出が決まる大一番。前半は一進一退の攻防が続いた中で１６分にソン・フンミンが抜けだしてループシュートを放ったが、惜しくも