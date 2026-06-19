【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを訪問中の天皇陛下は１８日午後（日本時間１８日夜）、同国最古のライデン大学を訪問された。１５７５年設立の同大は各界に多数の人材を輩出しており、ウィレム・アレキサンダー国王や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長なども卒業した。２０００年５月には、上皇ご夫妻も訪問されていた。同日午後、正門に陛下が到着されると、集まっていた学生らが拍手を送った。