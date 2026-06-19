衆議院の議員定数削減法案が、自民党の総務会で了承された。比例のみ45議席を削減する内容だが、野党からは反発の声が出ている。議論の進め方も、1年間の期限内に結論が出なければ、比例45議席を自動削減する内容のため、批判されている。【映像】議員1人あたり1億円？内訳は今の議員定数は最適なのか。さらに削減するとすれば、どのように進めればいいのか。『ABEMA Prime』では与野党議員が議論をぶつけた。■議員定数削減に