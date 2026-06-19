ステージIVの骨肉腫で闘病していたユーチューバーの榎本一心さんが亡くなったと、19日までに家族がSNSなどで報告した。榎本さんのインスタグラムでは家族一同の署名で「闘魂一心は、令和8年6月16日（火）17時1分、安らかに永眠いたしました」と報告。「17才で骨肉腫の診断を受けてからの4年間、多くの方々の温かなご声援、ご支援に支えられながら、前向きに懸命な闘病生活を送ることが出来ました。21年という短い人生ではありまし