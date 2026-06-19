G7サミットから帰国したばかりの高市総理大臣を、野党は19日、中傷動画を巡る問題で追及した。この問題は、2025年秋の自民党総裁選挙などで、高市総理の陣営が、他の候補者を中傷する動画の作成や投稿に関わったとされるものだ。立憲民主党の打越さく良参議院議員は、参院本会議で、「今月5日の参議院予算委員会での総理の答弁内容に誤りがあったとして、自民党側から答弁訂正の申し出があった」などと、問題動画を作成したとされ