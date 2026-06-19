「急性網膜壊死（えし）」および「一過性脳虚血発作」と診断されて手術を受けたギタリストChachamaruこと藤村幸宏（66）が19日までにXを更新。左目の網膜剥離により手術を受けることを報告した。藤村は3月27日に退院を報告していたが、「退院から随分とご無沙汰してすみません！今のところ右内頸動脈の方は順調なのですが、左眼が網膜剥離を起こしてしまいました。そのため来週また入院して手術することとなりました」と報告。「皆